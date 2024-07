Champions League: Dzeko-Hattrick bei Mourinho-Debüt

Gelungener Auftakt für José Mourinho ! Der Portugiese feierte bei seinem Pflichtspieldebüt als Cheftrainer von Fenerbahce Istanbul einen wichtigen 4:3-Hinspielsieg in der zweiten Champions-League -Qualifikationsrunde gegen den schweizerischen Vertreter FC Lugano.

Ex-Bundesligastar Edin Dzeko erzielte am Dienstagabend einen Hattrick (45.+1, 46. und 67.Minute) und trug somit einen entscheidenden Teil dazu bei, dass Mourinhos Fenerbahce mit einem Vorteil ins Rückspiel in einer Woche gehen wird.

Auch EM-Held Kadioglu trifft

Ayman El Wafi hatte Lugano bereits nach vier Minuten in Führung gebracht, Uran Bislimi sorgte zwischenzeitlich für den 2:2-Ausgleich (64.). Nach Dzekos Treffer trug sich auch Türkeis EM-Held Ferdi Kadioglu in die Torschützenliste ein (73.), Luganos Milton Valenzuela besiegelte mit seinem Treffer kurz vor Spielende den 3:4-Endstand (90.+4) aus Sicht der Schweizer.

Am kommenden Dienstag findet in Istanbul das Rückspiel zwischen den beiden Klubs statt, der Sieger zieht in die 3. Qualifikationsrunde ein und trifft dort auf den französischen Ex-Meister OSC Lille.