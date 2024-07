Messi-Drama: Diagnose da!

Der Weltfußballer hatte sich im Endspiel mit Argentinien gegen Kolumbien am Knöchel verletzt.

Weltfußballer Lionel Messi wird nach seiner Knöchelverletzung im Finale der Copa America seinem Verein Inter Miami in der MLS mindestens zwei Spiele fehlen. Das bestätigte Miamis Trainer Gerardo Martino. „Es werden aber noch weitere Tests durchgeführt“, sagte Martino, die Ergebnisse wolle er noch abwarten.

Messi (37) hatte beim 1:0-Sieg nach Verlängerung über Kolumbien im Endspiel in Miami ein Drama erlebt und war in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden, unter Tränen verfolgte er den Fortgang der Partie. Der Weltmeister hatte sich ohne Gegnereinwirkung am rechten Knöchel verletzt.