Brutales Tränen-Drama um Messi bei Copa-Finale - mit Happy End für Argentinien

Happy End für Lionel Messi! Der Superstar unter den Superstars hat den Titel bei der Copa América in einem emotionalen Finale gegen Kolumbien verteidigt - als das einzige Tor eines verrückten Tages fiel, hatte der wohl begabteste Fußballer der Gegenwart bereits bittere Tränen vergossen.

Denn für Messi war die Partie, die Lautaro Martinez in der 112. Minute der Verlängerung mit dem Treffer zum 1:0-Endstand entschied, bereits in der 66. Spielminute beendet.

Messi hatte sich schon in der ersten Hälfte am rechten Knöchel verletzt, ohne wirkliche Einwirkung eines Gegenspielers war er umgeknickt. Der 37-Jährige war mit offensichtlichen Schmerzen liegen geblieben, musste behandelt werden - und schleppte sich schließlich doch zurück aufs Feld. Er spielte, so lange er konnte.