Ex-Bayern-Profi wird Trainer einer US-Frauenmannschaft

Landon Donovan wird neuer Trainer eines Frauen-Teams in den USA. Der ehemalige Bayern-Star soll die San Diego Wave in die Playoffs führen.

Landon Donovan tritt eine neue Herausforderung an: Der ehemalige Angreifer des FC Bayern wird Trainer der San Diego Wave - einer Mannschaft der US-Frauenliga NWSL. Der 42-Jährige soll als Interimscoach bis Saisonende an der Seitenlinie stehen.

Donovan ist einer der erfolgreichsten Fußballer der USA, in 157 Länderspielen erzielte er 57 Tore. 2009 lief er unter Trainer Jürgen Klinsmann ein halbes Jahr lang für den FC Bayern auf.

„Landons Wissen, sein Verständnis und seine Erfahrung als Spieler und Trainer geben uns eine Führungspersönlichkeit an die Hand, die uns dabei helfen kann, den Verein dorthin zu führen, wo wir hinwollen - in eine Playoff-Position und in den Kampf um die Meisterschaft“, erklärte Wave-Managerin Camille Levin Ashton.