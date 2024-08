Portugal-Ikone gibt Karriereende bekannt

Mit 41 ist Schluss: Portugals Abwehr-Ikone Pepe hat das Ende seiner erfolgreichen Fußball-Karriere verkündet. Der langjährige Profi von Real Madrid und Europameister von 2016 teilte am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken ein Video mit der Überschrift „Obrigado“ (Danke). Bei der EM in Deutschland war er zuletzt zum ältesten Spieler der EURO-Geschichte avanciert. Sein Vertrag beim FC Porto war nicht verlängert worden.