EM 2024: Wie sich Portugals Rekordspieler Pepe mit 41 neu erfindet

Er ist der älteste Spieler bei dieser EM und in der gesamten Turnierhistorie. Doch der mittlerweile 41-jährige Pepe beweist mit seinen Topleistungen für Portugal, dass Alter auch nur eine Zahl ist. Sein Trainer Roberto Martinez verrät sein Erfolgsrezept.

Auch mit seinen mittlerweile 41 Jahren ist sich Pepe für nichts zu schade. Leidenschaftlich warf sich der eisenharte Innenverteidiger im Trikot der Portugiesen beim 3:0-Sieg gegen die Türkei in jeden Zweikampf, köpfte Eckbälle und Flanken mit Wucht aus dem eigenen Sechzehner und grätschte resolut türkische Angriffe ab.

Vor dem Führungstor durch Bernardo Silva stoppte der Routinier so den durchgebrochenen Orkun Kökcü und ebnete damit auch den Weg für Portugals Sieg. Später wurde jede gelungene Rettungstat Pepes von den Fans gefeiert. Und bei seiner Auswechslung in der 83. Minute spendeten nicht nur die portugiesischen, sondern auch die türkischen Fans Applaus.

Seine Spuren hat Pepe auch in der Türkei hinterlassen, auch wenn sein Intermezzo bei Besiktas Ende 2018 nach anderthalb Jahren vorzeitig endete. Seine Karriere schien sich damals aufgrund vermehrter Verletzungen schon allmählich dem Ende entgegenzuneigen. Doch man sollte Pepe niemals abschreiben - das zeigt er insbesondere bei dieser EM.

Oldie Pepe sorgt für EM-Rekord

Mit seinem Einsatz beim Auftaktspiel gegen Tschechien (2:1) löste Pepe mit 41 Jahren und 113 Tagen den ungarischen Torwart Gabor Kiraly (40 Jahre und 86 Tage) als ältesten Spieler der Turniergeschichte ab. Vier Tage später baute er gegen die Türkei den Altersrekord weiter aus. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht, schließlich steht die Selecao nach zwei Siegen bereits im Achtelfinale .

Als „Portugals altersloses Wunder“ bezeichnete The Athletic den früheren Abwehrstar von Real Madrid, der sogar älter als Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und Belgien-Coach Domenico Tedesco (38) ist. Und der Guardian schrieb: „Pepe erobert die EURO 2024 im Alter von 41 Jahren im Sturm.“

Die Lobeshymnen sind durchaus bemerkenswert für einen, der in seiner Karriere den Abwehrstil eines Raubeins verkörpert hat wie kein zweiter. Mitunter ging sein Temperament mit ihm durch, bei der WM vor zehn Jahren sah er im Auftaktspiel gegen den späteren Weltmeister Deutschland nach einem Kopfstoß gegen Thomas Müller Rot.

Rüdiger über Pepe: „So wie er wollte ich immer sein“

Nationalspieler Antonio Rüdiger bezeichnete Pepe nach seinem Wechsel zu Real Madrid als sein Idol. „So wie er wollte ich immer sein“, sagte Rüdiger in einem SPORT1 -Interview vor zwei Jahren . „Ich habe mir früher Videos angeschaut, wie er seine Gegner weggrätscht. Da war ich noch jung und wollte jedem zeigen, dass auch ich hart sein kann.“

In der abgelaufenen Saison als Kapitän des FC Porto, zu dem er Anfang 2019 zurückkehrte, handelte sich Pepe drei Rote Karten ein. Doch ungeachtet seines Rufs hat sich der Abwehrboss bei dieser EM auf seine alten Tage hin noch einmal neu erfunden: Die Statistiker zählten in seinen ersten beiden Spielen kein einziges Foul von Pepe. Und das in 173 Minuten Einsatzzeit.