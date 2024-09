Beckham nimmt mit Hunderten Abschied von Eriksson

Bei der Trauerfeier für Sven-Göran Eriksson versammelt sich einige Prominenz im Gedenken an Englands verstorbener Trainer-Ikone.

Hunderte Trauergäste, darunter Stars wie David Beckham, haben am Freitag im schwedischen Torsby Abschied von Sven-Göran Eriksson genommen. Eriksson, der in seiner langen Trainerkarriere unter anderem als erster Ausländer die englische Fußball-Nationalmannschaft betreut hatte, war Ende August im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.