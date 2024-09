Ronaldo: Rücktritt aus Nationalteam war nie ein Thema

Auch mit 39 Jahren und nach einer enttäuschenden EM gibt sich Superstar Cristiano Ronaldo hochmotiviert - und räumt vor dem Portugal-Duell gegen Kroatien in der Nations League mit hartnäckigen Spekulationen auf.

Auch mit 39 Jahren und nach einer enttäuschenden EM gibt sich Superstar Cristiano Ronaldo hochmotiviert - und räumt vor dem Portugal-Duell gegen Kroatien in der Nations League mit hartnäckigen Spekulationen auf.

Ein baldiger Rücktritt aus dem Nationalteam? Für Cristiano Ronaldo kein Thema. Es sei ihm „nie in den Sinn gekommen“, dass seine Zeit zu Ende sein könnte, sagte Portugals Superstar (39) auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Kroatien. Entsprechende Spekulationen nach viel Kritik an seiner Person im Anschluss an das EM-Aus hätten daran nichts geändert: „Ganz im Gegenteil: Es hat mich noch mehr motiviert weiterzumachen, ehrlich gesagt.“