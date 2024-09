Star-Fußballer schlägt Alarm: "Es ist absolut absurd!"

Silva: „Es war nicht einfach“

„Der große Kader mag zwar helfen, aber die Belastung bleibt hoch“, sagt Silva. In den kommenden Wochen wieder weiterhin gefordert sein, da Manchester City bis Ende September noch fünf Spiele in drei verschiedenen Wettbewerben zu absolvieren hat. Am Sonntag könnte ein weiteres Spiel mit der portugiesischen Nationalmannschaft hinzukommen: In der Nations League geht es gegen Schottland.