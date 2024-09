Trauer um früheren Premier-League-Profi

Der frühere ivorische Fußball-Nationalspieler Sol Bamba ist überraschend im Alter von 39 Jahren gestorben. Dies teilte der türkische Zweitligist Adanaspor, bei dem er zuletzt als Technischer Direktor aktiv war, am Samstag mit.

Bamba sei am Freitag „vor dem Spiel gegen Manisa FK erkrankt“ und habe dann im dortigen Universitätskrankenhaus „leider den Kampf um sein Leben verloren“. Zur Todesursache gibt es keine Angaben.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bamba auch in der Premier League aktiv

“Mit tiefer Trauer haben wir heute Abend vom Tod der Klub-Ikone Sol Bamba erfahren. Als Spieler und Trainer hatte Sol Bamba einen unermesslichen Einfluss auf unseren Fußballverein“, teilte Cardiff mit. „Er war für uns alle ein Held, eine Führungspersönlichkeit in jeder Umkleidekabine und ein wahrer Gentleman. Unsere Gedanken sind bei seinen Freunden, seiner Familie und allen, die das Glück hatten, Sol zu kennen und zu lieben.“

Bamba hatte erst im Juli 2024 einen Trainer-Job bei Adanaspor angenommen. Der türkische Zweitligist reagierte in einer offiziellen Mitteilung entsetzt über den plötzlichen Verlust.

„Unser Trainer Souleymane Bamba, der vor dem gestrigen Spiel gegen Manisa Football Club erkrankte, wurde in das Manisa Celal Bayar Universitätskrankenhaus gebracht und hat dort leider seinen Kampf ums Leben verloren. Unser Beileid an unsere Gemeinschaft, insbesondere an seine Familie“, schrieb der Klub.