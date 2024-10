Ballon d'Or: Besondere Würdigung für Beckenbauer

Bei der Gala in Paris wurde nochmals an den im Januar verstorbenen Franz Beckenbauer erinnert. Ein Trio nimmt den Preis entgegen.

Bei der Gala in Paris wurde nochmals an den im Januar verstorbenen Franz Beckenbauer erinnert. Ein Trio nimmt den Preis entgegen.

Bei der Ballon-d‘Or-Vergabe in Paris ist der im Januar verstorbene Franz Beckenbauer auf besondere Weise gewürdigt worden. Am Montagabend gab es im Theatre du Chatelet eine feierliche „Tribute-Zeremonie“, an der neben Beckenbauers Witwe Heidi auch sein Sohn Joel sowie Karl-Heinz Rummenigge teilnahmen.