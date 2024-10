Der Aufstieg des kleinen Bruders

Anna Heuer 20.10.2024 • 14:07 Uhr Jude Bellingham hat sich längst in der Elite des Weltfußballs etabliert. Nun schickt sich sein jüngerer Bruder Jobe an, ebenfalls Großtaten zu vollbringen.

Der Name Bellingham ist im Weltfußball seit Jahren ein ganz großer. Der englische Nationalspieler Jude Bellingham hat sich zum absoluten Topstar entwickelt.

Nun macht ein weiterer Spieler mit diesem Namen immer mehr von sich reden. Judes jüngerer Bruder Jobe Bellingham ist drauf und dran, bald ebenfalls auf höchstem Level zu agieren.

Anfang Oktober erzielte er sein erstes Tor der Saison für den AFC Sunderland. Im Spiel gegen Derby County schoss der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler den Ball aus rund 22 Metern sehenswert in den Winkel. Durch seinen Treffer ebnete er den Weg für die Black Cats zu einem wichtigen 2:0-Sieg und stärkte Sunderlands Position in der Championship. Auch beim großen Bruder Jude blieb der Treffer nicht unbemerkt.

Jobe, der an diesem Abend von Beginn an auf dem Platz stand, war in der bisherigen Saison bislang zwar immer präsent, doch erst an diesem achten Spieltag gelang es ihm, den Ball ins Netz zu befördern. Mit gerade einmal 19 Jahren hat er damit bereits acht Tore in 55 Spielen für die Black Cats erzielt.

Sein bisheriger Karriereverlauf zeigt, dass er mehr ist als nur der kleine Bruder von Jude Bellingham.

Bruder Jude Bellingham als Vorbild

Geboren am 23. September 2005 in Stourbridge begann Jobe früh in den Nachwuchsmannschaften von Birmingham City. Bereits im Alter von 15 Jahren gab er sein Debüt für die U18-Mannschaft des Klubs. Schnell folgten Einsätze für die U21 und schließlich im Januar 2022 sein erster Auftritt für die Herrenmannschaft im FA Cup.

Mit nur 16 Jahren lief er dann auch in der Championship auf, bevor er im Sommer 2023 zu Sunderland wechselte. Der Transfer war für Jobe ein entscheidender Schritt, um sich aus dem Schatten seines Bruders zu lösen und seinen eigenen Weg zu gehen. Um dies auch symbolisch zu verdeutlichen, trägt er seitdem nur noch seinen Vornamen auf dem Trikot – ein Zeichen für seine Unabhängigkeit und den Wunsch, als eigenständiger Spieler wahrgenommen zu werden.

Und dennoch ist es kaum möglich, Jobe Bellingham zu erwähnen, ohne seinen berühmten Bruder Jude ins Gespräch zu bringen. Trotz dieser Herausforderungen zeigt Jobe eine bemerkenswerte mentale Stärke. „Er möchte sein eigenes Vermächtnis aufbauen“, sagte sein ehemaliger Trainer Tony Mowbray, der fest daran glaubt, dass Jobe seinen Weg gehen wird – unabhängig vom Erfolg seines Bruders.

Mowbray, der Jobe förderte und ihm viel Vertrauen schenkte, beschrieb ihn bei dessen Vorstellung als einen „absoluten Diamanten“ und lobte seine Lernbereitschaft und Liebe zum Spiel: „Er will immer besser werden. (...) Mit 17 Jahren war das schon beeindruckend, aber er hat ein echtes Gewinner-Mindset.“ Diese Einschätzung spiegelt sich auch heute in Jobes Leistungen auf dem Platz wider.

Der junge Engländer ist nicht nur für seine Torgefahr bekannt, sondern auch für seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Jobe zeigt eine Reife und Ruhe am Ball, die ihn von vielen anderen Spielern seines Alters abhebt. Wie sein Bruder agiert er als offensiver Mittelfeldspieler, beweist aber immer wieder seine Vielseitigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Sunderland - ein Klub im Aufbruch

Der AFC Sunderland, einst stolzer Premier-League-Klub, hat in den letzten Jahren schwere Zeiten durchlebt. Nach dem Abstieg 2017 fand sich der Traditionsverein sogar in der dritten Liga wieder. Doch seit dem Einstieg des jungen Klubbesitzers Kyril Louis-Dreyfus im Jahr 2021 geht es langsam wieder bergauf. Mit einer mutigen Jugendstrategie und viel Vertrauen in die eigene Akademie schaffte Sunderland 2022 den Aufstieg in die Championship und etablierte sich dort mit einem der jüngsten Kader der Liga.

In der aktuellen Saison gehört Sunderland nach einem starken Start zu den Favoriten für den Aufstieg in die Premier League. Sechs Siege aus den ersten neun Spielen haben das Umfeld euphorisiert und Spieler wie Jobe Bellingham tragen maßgeblich dazu bei, dass in Englands Norden wieder von einer glorreichen Zukunft geträumt wird.