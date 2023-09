Kurioser Trikotname: Wieso sich Bellingham-Bruder Jobe vom Real-Star abgrenzt

Fantastischer Saisonstart bei Real Madrid , dazu in der Länderspielpause mit brillanten Auftritten in Englands Nationalmannschaft wie beim 3:1 gegen Schottland mit einem Tor und einer Vorlage: Dass sich Jude Bellingham aktuell im Höhenflug befindet, hat seinen Bruder Jobe nun indes zu einer bemerkenswerten Konsequenz veranlasst.

Jobe Bellingham? „Will nicht vom Namen seines Bruders leben“

„Ich glaube, er versucht, sich seine eigene Identität zu schaffen“, wird Sunderlands Teammanager dazu bei Sportbible zitiert. „Er will nicht vom Namen seines Bruders leben, er will der Fußballer sein, der er ist, und den Leuten zeigen, was er kann.“