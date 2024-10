Fußball: Kann das wirklich nochmal was werden?

Nach der Verkürzung seiner Doping-Sperre ist das Comeback von Ex-Weltrekordtransfer Paul Pogba wieder in greifbarer Nähe. Er will nochmal groß angreifen - trotz der zahlreichen Zweifel.

Wenn demnächst der französische Film „Quatre Zéros“ (vier Nullen) in den Kinos zu sehen sein wird, werden Fußballfans aufmerken.

Ein Vergnügen waren die vergangenen Monate für Pogba sonst eher nicht. Aber er will nochmal groß angreifen, so groß die Zweifel auch sein mögen, ob er es nach diversen Skandalen und sportlichen Tiefs der Vergangenheit noch kann.

Doping-Sperre: „Lektion des Lebens“ gelernt

Zur Erinnerung: Im September 2023 war Pogba wegen erhöhter Testosteronwerte positiv getestet worden, im Februar 2024 zunächst für vier Jahre gesperrt. Pogba sah einer ungewissen Zukunft entgegen. „Es ist der Erdbeerkuchen, der mir aus dem Mund genommen wurde, als ich nichts getan hatte “, beschrieb Pogba in einem weiteren Interview bei Sky Sport News metaphorisch sein Leid. Später verkürzte der CAS die Sperre auf 18 Monate, womit der Weltmeister von 2018 ab kommenden März wieder spielberechtigt ist.

Der Punkt, an dem er von der positiven Probe erfahren habe, sei „ein schockierender Moment“ gewesen, den er überstand, indem er Gott „um Hilfe“ gebeten hätte. Die Situation habe dem Franzosen „geholfen, zu wachsen und die Lektion des Lebens zu lernen“. Heute betrachte er „das Leben anders.“

Ehrgeiziger Pogba hat „nur einen Wunsch“

Der zentrale Mittelfeldspieler gibt sich trotz eineinhalb Jahre andauernder Pause ehrgeizig, das liege in seinem Naturell, sagte Pogba: „Wir setzen uns immer Ziele. Ich bin wirklich ehrgeizig.“

Nach Ablauf seiner Dopingsperre will Pogba seine Karriere bei Juventus Turin fortsetzen. „Ich bin bereit, auf Geld zu verzichten, um noch bei Juve spielen zu können, ich will zu diesem Verein zurückkehren“, sagte der 31-Jährige der Gazzetta dello Sport .

Zuletzt war jedoch berichtet worden, dass die Turiner den noch bis 2026 laufenden und mit rund acht Millionen Euro Jahresgehalt dotierten Vertrag auflösen wollen. „Die Realität ist, dass ich ein Spieler von Juve bin und mich darauf vorbereite, bei Juve zu spielen“, nimmt sich Pogba der Situation an. Der Franzose will in naher Zukunft mit Juventus-Trainer Thiago Motta ins Gespräch treten, um ihn von sich zu überzeugen und versprach: „Das wird ein neuer Pogba, hungriger, weiser und stärker. Ich habe nur einen Wunsch, Fußball zu spielen.“