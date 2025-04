Bosse-Gipfel wegen Hansi Flick?

Hansi Flick kann mit dem FC Barcelona in seiner ersten Saison das Triple holen. Die Klubführung soll deshalb schon beschlossen haben, den deutschen Coach noch länger an den Klub zu binden.

Hansi Flick ist auf bestem Weg, mit dem FC Barcelona eine Erfolgsgeschichte zu schreiben - die Führung der Katalanen will ihn deshalb angeblich schnell weiter an sich binden.

Die Barca-Bosse sollen laut der spanischen Sportzeitung Sport nun in einem Gipfel entschieden haben, Flick zeitnah mit einem neuen Vertrag auszustatten.

Vertragsverlängerung für Flick bahnt sich an

Doch auch die Bedingungen für einen vorzeitigen Ausstieg sollen im Vertrag festgehalten werden. Das sollen Barcelonas Präsident Joan Laporta, Sportdirektor Deco und Flicks Star-Berater Pini Zahavi vor dem 4:0 im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund-Spiel bei einem Treffen besprochen haben.

Die Sport berichtet, dass Flick in weniger als einem Jahr die Bosse überzeugt habe und sie mehr als zufrieden mit dem 60-Jährigen sind.

Flick selbst schwärmte vor dem Spiel gegen Leganés ( Samstag, 21 Uhr im SPORT1-Liveticker ): „Ich genieße meine Zeit hier sehr. Die Mitarbeiter, die Spieler, alle - sie sind unglaublich. Die Atmosphäre ist fantastisch, wie in einer Familie.“ Er sei allerdings nicht „der Typ Trainer, der einen Dreijahresvertrag unterschreibt, nur um sich sicher zu fühlen. Wenn alle zufrieden sind, machen wir gemeinsam weiter. Aber ich konzentriere mich auf die Gegenwart.“

Flick mit beeindruckender Bilanz

Die Bilanz von Flick bei den Katalanen ist beeindruckend. In 48 Pflichtspielen gab es 36 Siege und nur sechs Niederlagen. Das macht einen Schnitt von 2,38 Punkten pro Spiel.

In der Königsklasse steht Barca mit einem Bein im Halbfinale, in der Liga grüßen die Katalanen mit einem vier Punkten Vorsprung auf Real Madrid von Platz eins und im spanischen Pokal steigt am 26. April das Endspiel gegen die Königlichen.