Kroos wird deutlich: "Wäre logisch gewesen, wenn Vini gewonnen hätte"

Der spanische Mittelfeldstratege Rodri hat den Ballon d‘Or gewonnen! Wie Real-Legende Toni Kroos im Rahmen der „Icon League“ am Montag erklärte, hatte er bereits eine Vorahnung, dass der Star von Manchester City am Abend ausgezeichnet wird. „Der Gewinner wird natürlich Rodri sein“, führte Kroos vor der Vergabe aus. Der 34-Jährige selbst landete bei der Wahl auf dem 9. Platz .

Wie der Weltmeister von 2014 klarstellte, bedeute ihm die Ballon d‘Or-Vergabe ohnehin nicht wirklich viel. „Alles, was mit dieser Trophäe zu tun hat, ist zu übertrieben und überbewertet. Ich habe ihn immer für unwichtig gehalten. Ich bin aus tiefstem Herzen der Meinung, dass individuelle Auszeichnungen in einer Sportart wie dem Fußball nichts zu verlieren haben“, urteilte Kroos und fügte hinzu: „So etwas kann man in einem Sport wie Tennis machen, wenn nur ein Spieler gewinnt.“