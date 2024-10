0:5! Nächste Klatsche für Salzburg und Blaswich

Torhüter Janis Blaswich, der wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert ist, hat mit Red Bull Salzburg innerhalb weniger Tage die nächste herbe Pleite kassiert. Das Team von Trainer Pepijn Lijnders geht in Granz unter.

Nach seiner Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft hat Torhüter Janis Blaswich mit Red Bull Salzburg innerhalb weniger Tage die nächste herbe Pleite kassiert. Bei Meister Sturm Graz erlitt das Team von Trainer Pepijn Lijnders am Sonntag in der österreichischen Fußball-Bundesliga ein 0:5 (0:2).

Am Dienstag war Salzburg in der Champions League zu Hause mit 0:4 gegen Stade Brest aus Frankreich unter die Räder gekommen, zum Start in die Königsklasse hatte es ein 0:3 bei Sparta Prag gesetzt.