DFB-Team: Blaswich? Experten kritisieren Nagelsmann-Entscheidung

Manuel Neuer ist aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten, Marc-André ter Stegen fällt verletzungsbedingt monatelang aus - die Frage, wen Julian Nagelsmann als dritten Torhüter neben Oliver Baumann und Alexander Nübel nominieren würde, war in den vergangenen Tagen heiß diskutiert worden.

Dass es am Ende Janis Blaswich von RB Salzburg wurde, ist nicht für jeden nachvollziehbar.

Auch nicht für Fredi Bobic: „ Bernd Leno fehlt mir komplett. Ich habe null Verständnis, warum er nicht dabei ist“, sagte der 52-Jährige in der Sendung „Triple - der Schüttflix Fußballtalk“ bei Sky. „Vielleicht haben wir aktuell keinen der Kategorie ‚Weltklasse‘, was nach Torhütern wie Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen allerdings auch sehr schwer ist, aber man sollte sich trotzdem schnellstmöglich entscheiden, welchen Weg man nun einschlagen will.“

Leno habe „die größte internationale Erfahrung“, führte er aus. „Dass er jetzt überhaupt keine Rolle spielt, das verwundert mich schon extrem. Für mich ist Bernd Leno definitiv ein Nationaltorwart, der in den Kader muss.“

Leno? „Ich würde ihn spielen lassen“

Loris Karius ging noch einen Schritt weiter. „Ich würde ihn spielen lassen. Er macht in der Premier League jahrelang schon einen sehr guten Job, hat davor in der Bundesliga konstant Leistung gebracht und auch schon zum Kreis der Nationalmannschaft gehört. Er wäre also kein neues Gesicht, bringt viel Erfahrung mit. Er wäre auf jeden Fall jemand gewesen, auf den ich zurückgegriffen hätte.“