Jürgen Klopp: Überraschendes Detail des Deals enthüllt

Die Unterschrift von Jürgen Klopp bei Red Bull sorgt in der Fußballwelt für mächtig Wirbel. Nun werden weitere neue Details des Deals bekannt.

Die Rückkehr von Jürgen Klopp ins Fußball-Business hat am Mittwoch die Schlagzeilen bestimmt. Von offizieller Seite wurde lediglich bestätigt, dass Klopp am 1. Januar 2025 seine Tätigkeit als Head of Global Soccer bei Red Bull aufnimmt. Jetzt sickern weitere Details des spektakulären Deals durch.