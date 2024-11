Dann erfährt Bayern seine Klub-WM-Gegner

SID 11.11.2024 • 17:49 Uhr Bayern München und Borussia Dortmund erfahren in knapp vier Wochen, auf wen sie in der Gruppenphase treffen.

Die deutschen Vertreter Bayern München und Borussia Dortmund erfahren am 5. Dezember, mit wem sie es im kommenden Sommer in der Gruppenphase der reformierten Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli 2025) zu tun bekommen. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Montag weiter bekannt gab, wird die Ziehung um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) in Miami stattfinden, wo gut ein halbes Jahr später auch das Eröffnungsspiel ausgetragen wird.

32 Teams werden bei der XXL-Version der Klub-WM vertreten sein, zwölf kommen aus Europa. Gespielt wird in acht Vierergruppen, die jeweils beiden besten Teams ziehen ins Achtelfinale ein, danach wird im K.o.-Modus der Sieger ermittelt.

Letztes Ticket wird in Südamerika ermittelt

31 Starter stehen bereits fest, das letzte Ticket wird am 30. November an den Gewinner der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League, vergeben. Im Finale in Buenos Aires stehen sich die brasilianischen Klubs Atletico Mineiro und Botafogo gegenüber.