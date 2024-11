Das gab es seit Sir Alex nicht - das beste Team Europas

Die Rivalität zwischen Celtic Glasgow und Stadtrivale Rangers prägt den schottischen Fußball über Jahrzehnte. Eine Erfolgsgeschichte lässt in diesem Jahr jedoch die Legende von Sir Alex Ferguson wieder aufleben und schickt sich an, mit den Mustern der vergangenen Spielzeiten zu brechen.

Für den Fußballromantiker lohnt es sich in dieser Saison umso mehr, seine Aufmerksamkeit auf eine kleinere europäische Liga zu richten. 39 Jahre in Folge wurde die Scottish Premiership vom „Old Firm“ geprägt, wobei sich die beiden Glasgower Stadtrivalen Celtic und Rangers stets einen Zweikampf um die Meisterschaft lieferten.

Aberdeen wird zur siegreichsten Mannschaft Europas

In diesem Jahr könnte die dominante Serie jedoch ein Ende finden. Bis zum 2:2 gegen Celtic hat der FC Aberdeen die ersten 13 Spiele der Saison gewonnen, danach folgten wieder zwei Siege - zuletzt am Mittwoch ein 2:1 gegen die Rangers. Mit 15 Erfolgen ist Aberdeen die siegreichste Mannschaft der Top-20-Nationen des UEFA-Rankings.

Sechs Siege stammen dabei aus dem schottischen League Cup, in dem der Klub am 2. November das Halbfinale gegen Celtic bestreitet. In der heimischen Liga stehen die Dons punktgleich mit dem Meister und Pokalsieger (ebenfalls 9 Siege und 1 Remis) auf Rang zwei der Tabelle und lösen in der 220.000 Einwohner Stadt an der schottischen Küste, die sich den Ruf als Arbeiterstadt verdiente, ungeahnte Euphorie aus.