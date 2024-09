Emotionales Geständnis von Alex Ferguson: "Vermisse das Trainerleben"

Während seiner Amtszeit als Trainer in Manchester gewann United die Champions League in den Jahren 1999 und 2008. Dazu stand der Verein 2009 und 2011 im Finale der Königsklasse und scheiterte beide Male am FC Barcelona unter Pep Guardiola. Dass sein Ex-Verein seit vielen Jahren nicht mehr Gast in einem europäischen Finale war, stört den Schotten: „Denn das sind die großen Ereignisse, an denen United immer beteiligt sein sollte.“