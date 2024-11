Messi-Kumpel verlängert in Miami

Luis Suárez verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami um ein weiteres Jahr. Der Uruguayer wird auch in der kommenden Saison auf Torejagd in der MLS gehen.

Erst am Dienstag hat Inter Miami Javier Mascherano als neuen Cheftrainer vorgestellt, einen Tag später schaffte der MLS-Klub in der nächsten prominenten Personalie Klarheit: Luis Suárez hat seinen Vertrag in Miami um ein weiteres Jahr verlängert, wie der Verein bekanntgab.