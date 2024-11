Neuer Messi-Coach fix!

Inter Miami stellt Javier Mascherano als neuen Cheftrainer vor. In den USA trifft der Argentinier auf seine ehemaligen Mitspieler Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suárez.

Es hatte sich zuletzt abgezeichnet, nun ist es offiziell! Inter Miami hat Javier Mascherano also neuen Cheftrainer vorgestellt. Der Argentinier tritt in Florida die Nachfolge von Gerardo Martino an und unterschrieb einen Vertrag bis 2027.