United? Starberater mit brisanter Tuchel-Enthüllung

Ab dem 1. Januar 2025 ist Thomas Tuchel offizieller Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft . Der 51-Jährige tritt bei den Three Lions die Nachfolge von Gareth Southgate an, der nach dem verlorenen EM-Finale von seinem Amt zurückgetreten war.

Wie Starberater Pini Zahavi verriet, war Tuchel zuvor jedoch nahe dran, Cheftrainer von Manchester United zu werden. Zahavi beriet den ehemaligen Bayern-Cheftrainer in den vergangenen Jahren immer wieder und hätte ihm nun auch zum Schritt zu den Red Devils geraten.

„Ich an Thomas‘ Stelle wäre zu Manchester United gegangen. Er hatte die Möglichkeit. Alles war vorbereitet, der Deal quasi in trockenen Tüchern“, erklärte Zahavi im Interview mit Welt am Sonntag.