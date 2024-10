Offiziell! England verkündet Tuchel-Hammer

Der 51 Jahre alte Ex-Bayern-Trainer, von Januar 2021 bis September 2022 auch Teammanager des FC Chelsea gewesen und mit den Blues vor drei Jahren Triumphator in der Königsklasse, wird weiteren Angaben zufolge ab Januar 2025 Nachfolger von Interimstrainer Lee Carsley und ist damit der dritte ausländische Coach der Three Lions nach dem kürzlich verstorbenen Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und Fabio Capello (2007 bis 2012). Der vorherige U21-Coach Carsley stand seit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der EM in der Verantwortung. Über Tuchels Vertragslaufzeit wurde zunächst nichts bekannt, nach Informationen der BBC sollen sich die Beteiligten aber auf ein Arbeitspapier über 18 Monate geeinigt haben.