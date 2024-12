Große Veränderung für Paris Brunner

Cercle Brügge hat die Trennung von Cheftrainer Miron Muslic bekannt gegeben - mit Auswirkungen auf Ex-BVB-Talent Paris Brunner. Der 18-Jährige war im Sommer zur AS Monaco gewechselt, unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Für die laufende Saison wurde Brunner zu Partnerverein Cercle Brügge nach Belgien verliehen, wo es für den U17-Welt- und Europameister nicht rund läuft. In acht Pflichtspielen kam er gerade über 254 Minuten zum Einsatz und blieb dabei ohne Torbeteiligung.

Brügge auf dem vorletzten Platz

Der Trainerwechsel beim belgischen Erstligisten kann nun eine neue Chance für Brunner sein. Miron Muslic hatte Brügge seit September 2022 betreut und den Klub in der vergangenen Saison in die Qualifikation zur Europa League geführt, aus der Brügge in die Conference League abrutschte.