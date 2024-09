Ex-BVB-Juwel nach Wechsel komplett außen vor

Nach seinem Wechsel zur AS Monaco wurde Paris Brunner direkt in die Jupiler Pro League zu Cercle Brügge verliehen. Dort sollte sich das 18-Jährige Megatalent durchsetzen. Der Start verlief aber enttäuschend.

Nach seinem Wechsel zur AS Monaco wurde Paris Brunner direkt in die Jupiler Pro League zu Cercle Brügge verliehen. Dort sollte sich das 18-Jährige Megatalent durchsetzen. Der Start verlief aber enttäuschend.

Paris Brunner noch nicht angekommen

Der 18-Jährige wollte die Leihe nach Belgien nutzen um in der Jupiler Pro League und auch europäisch in der UEFA Conference League Einsatzzeit zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Stand jetzt muss sich der deutsche U17-Europa- und Weltmeister aber hinten anstellen.

Nachdem Brunner in der letzten Saison in 22 Partien der U19-Bundesliga West 20 Tore schoss und sechs weitere auflegen konnte, ist das die erste Delle in der Karriere des Ausnahmetalents. Der 25-malige deutsche U17-Nationalspieler muss sich jetzt an die neue Rolle gewöhnen und sich in die Startelf kämpfen.