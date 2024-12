Interkontinental-Cup: Real Madrid - CF Pachuca heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Real Madrid ist im Finale des Interkontinental-Cups gegen CF Pachuca haushoch favorisiert. Das Spiel wird um 18:00 MEZ in Doha angepfiffen. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Was einst die mittlerweile aufgeblähte Klub-WM war, ist nun der Interkontinental-Cup: ein Turnier der Sieger der sechs kontinentalen Meister-Wettbewerbe. Real Madrid und CF Pachuca aus Mexiko spielen in Doha am Mittwoch den Titelträger aus.