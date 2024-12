Schult verlässt US-Klub KC Current

Der Vertrag der langjährigen Nationaltorhüterin Almuth Schult (33) in Kansas City war nach der NWSL-Saison ausgelaufen.

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult wird ihre Karriere nicht beim US-Klub KC Current fortsetzen. Das NWSL-Team aus Kansas City gab Schults Abschied via Social Media bekannt. "Vielen Dank für alles, was du diesem Klub gegeben hast", schrieb der Verein: "Viel Glück in deinem nächsten Kapitel."