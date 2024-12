Spanierin Bonmati erneut Weltfußballerin

Die Spanierin Aitana Bonmati hat zum zweiten Mal in Folge die Wahl zur FIFA-Weltfußballerin gewonnen. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona wurde bei der Gala in Doha am Dienstagabend geehrt und gewann nach ihrem Triumph beim Ballon d’Or Ende Oktober auch die zweite große Einzelauszeichnung im Weltfußball.