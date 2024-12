FIFA segnet brisante WM-Vergabe an Saudi-Arabien ab

FIFA vergibt WM 2030 und 2034 zeitleich

Am Mittwoch werden die WM-Turniere im Doppelpack vergeben - dem Vernehmen nach per zustimmendem Applaus und ohne getrennte Abstimmung über die jeweils einzigen Bewerber.

DFB stimmt für WM in Saudi-Arabien

Norwegens Verband hingegen will im Falle einer Akklamation die Zustimmung verweigern. Der Vergabeprozess entspreche nicht den Reformen des Weltverbandes aus dem Jahr 2016, hieß es am Dienstag in einer Verbandsmitteilung.

Das FIFA-Council bestätigte in seiner Pressemitteilung am Dienstag zudem den Termin für die U-17-Weltmeisterschaft in Katar. Das jährlich ausgetragene Turnier, an dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen werden, wird vom 5. bis 27. November 2025 stattfinden.