Abschiedstour beginnt für Hummels mit Unentschieden

Im ersten Einsatz nach seiner Rücktrittsankündigung zum Saisonende kam der Rio-Weltmeister in der Serie A mit der AS Rom gegen Rekordmeister Juventus Turin nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Immerhin: Für Hummels ist es im dritten Duell mit der Alten Dame der erste Zähler. Zuvor hatte er Juve nur in der Champions League gegenübergestanden. Im Achtelfinale der Saison 2014/15 hatte er beide Spiele mit dem BVB verloren.

Hummels kann Gegentreffer nicht verhindern

Hummels hatte am Freitag bekannt gegeben, dass für ihn Schluss ist. „Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere“, sagte der 36-Jährige in einem Instagram-Video.