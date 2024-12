"Weltpokal": Vinicius Junior führt Madrid zum nächsten Titel

Nächster Titel für Real Madrid: Angeführt vom neuen Weltfußballer Vinicius Junior hat der spanische Topklub den Interkontinental-Cup der FIFA gewonnen. Die Königlichen setzten sich im Lusail-Stadion in Katar ohne große Mühe mit 3:0 (1:0) gegen CF Pachuca aus Mexiko durch. Vinicius bereitete zunächst den Führungstreffer von Kylian Mbappe (37.) vor und machte dann mit seinem verwandelten Foulelfmeter endgültig alles klar. Zudem traf noch Rodrygo mit einem sehenswerten Schlenzer für den Favoriten.

Vor 67.249 Zuschauern war Real im Final-Stadion der WM 2022 mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf von Beginn an klar überlegen, ohne sich besonders anstrengen zu müssen. Und so konnte Trainer Carlo Ancelotti Angreifer Mbappe, der nach einer Oberschenkelverletzung gerade rechtzeitig fit geworden war für die Partie, Mitte der zweiten Halbzeit zur Schonung schon auswechseln.