Ex-Mainzer folgt Choupo-Moting

Zwei Tage nach dem früheren Bayern -Profi Eric Maxim Choupo-Moting hat auch Alexander Hack bei den New York Red Bulls aus der Major League Soccer (MLS) unterschrieben.

Der langjährige Mainzer, der in der vergangenen Saison beim saudi-arabischen Klub Al-Qadisiya FC gespielt hatte, erhielt bei der Franchise aus dem Big Apple einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Hack als „großartiges Vorbild“ gewürdigt

Hack kennt Red-Bulls-Cheftrainer Sandro Schwarz aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Choupo-Moting (35) hatte sich am Mittwoch für zwei Jahre an New York gebunden.