Fix! Choupo-Moting-Deal ist offiziell

Ex-Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting wechselt in die MLS. Der 35-Jährige war zuletzt vereinslos - jetzt trifft er auf einen deutschen Coach.

Lange hatte es sich angedeutet, jetzt ist es fix: Ex-Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting wechselt zu den New York Red Bulls in die MLS. Das bestätigte das Team, Vize-Meister der zurückliegenden Saison, offiziell am Mittwoch.