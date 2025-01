Eine Tragödie, die den Fußball erschütterte und aufrüttelte

Am 26. Juni 2003 schockierte der Tod von des Kameruners Nationalspielers Marc-Vivien Foé beim Confed Cup 2003 die Welt. Etwas mehr als sechs Monate später rief eine weitere Tragödie um einen Fußball-Nationalspieler die Risiken von Herzerkrankungen im Profisport auf beklemmende Weise ins Gedächtnis.

Der Ungar Miklos Feher starb am 25. Januar 2004, heute vor 21 Jahren, beim Ligaspiel seines portugiesischen Klubs Benfica Lissabon bei Vitória de Guimaraes. Der Schützling des damaligen Nationalcoachs Lothar Matthäus wurde nur 24 Jahre alt.

Miklos Feher: Todesursache war Herzinfarkt nach Vorerkrankung

Feher war in der 60. Minute von Benfica-Trainer Giovanni Trapattoni in die Partie eingewechselt worden und brach in der Nachspielzeit zusammen. Er kollabierte vor laufender TV-Kamera, kurz nachdem er eine Gelbe Karte wegen Spielverzögerung erhalten hatte.