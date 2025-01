Einst Schalker Hoffnungsträger, jetzt am Tiefpunkt

Maximilian Lotz 16.01.2025 • 13:39 Uhr Seine Sternstunde erlebt Matthew Hoppe mit einem historischen Dreierpack für den FC Schalke 04, zuletzt reicht es nicht einmal für einen Platz im Nachwuchsteam eines englischen Zweitligisten. Nun ist vereinslos.

Aus dem bis dato unbekannten Hoppe wurde auf einen Schlag ein Hoffnungsträger. Doch der Rolle wurde er nicht gerecht. Vier Jahre nach seiner Sternstunde ist der US-Amerikaner am vorläufigen Tiefpunkt seiner Karriere angekommen.

Lediglich vier Sätze widmete der FC Middlesbrough der Personalie Hoppe zum Abschied. „Stürmer Matthew Hoppe hat den Verein verlassen. Der Amerikaner geht, nachdem sein Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde“, hieß es in der knappen Klub-Mitteilung. Neben den obligatorischen guten Wünschen für die Zukunft gab es noch einen Verweis auf Hoppes Leistungen seit seinem Wechsel zu Boro 2022: Sechs Einsätze für die erste Mannschaft.

Hoppe-Vertrag aufgelöst: „Das Richtige für beide Seiten“

Trainer Michael Carrick gab sich ebenfalls wortkarg. „Es war das Richtige für beide Seiten und wir wünschen Matthew alles Gute“, sagte der langjährige ManUnited-Star. Am Ende habe es für Hoppe nicht so recht funktioniert. „Das ist einfach so eine Sache.“

Der Vertrag des mittlerweile 23-Jährigen beim englischen Zweitligisten lief eigentlich noch bis Sommer 2026, doch eine Rolle spielte der Offensivspieler schon länger nicht mehr. Nach einer halbjährigen Leihe an San Jose Earthquake kehrte Hoppe Anfang 2024 zu Boro zurück.

Doch zu einem Einsatz in der Championship reichte es seitdem nicht mehr. Anfang dieser Saison bestritt er noch zwei Spiele für die Nachwuchsmannschaft des Klubs, zuletzt stand er aber auch dort nicht einmal mehr im Kader.

Rückkehr in die USA?

Aktuell gibt es vage Gerüchte über eine Rückkehr in die USA. Dort machte der 1,91 Meter große Angreifer in der Barca Academy einst auf sich aufmerksam. 2019 entdeckte Schalke das Sturmtalent und sicherte sich die Dienste. In der U19 sollte sich Hoppe unter Nachwuchscoach Norbert Elgert weiterentwickeln.

In der Schalker Chaos-Saison 2020/21 debütierte Hoppe unter Manuel Baum bei den Profis – und schrieb am 9. Januar 2021 unter Christian Gross mit seinem eingangs erwähnten Dreierpack Geschichte. Er ist noch immer der erste und einzige US-Amerikaner, der in der Bundesliga drei Tore in einem Spiel erzielt hat.

Drei weitere Tore gelangen ihm noch, doch den Absturz in die 2. Bundesliga konnte auch Hoppe nicht verhindern. Seine Leistungen weckten allerdings international Interesse.

Ein Angebot, das Schalke annehmen musste

RCD Mallorca bot 3,5 Millionen Euro Ablöse und erhielt damit den Zuschlag. „Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten“, sagte Schalkes damaliger Sportdirektor Rouven Schröder.

Doch der Wechsel entwickelte sich für Hoppe zu einem „Albtraum“, wie die Marca seinerzeit schrieb. Vor allem die Sprachbarriere wurde zu einem Problem. „Ich spreche mit ihm Englisch, aber mit der Gruppe Spanisch. Schlussendlich gehen viele Dinge an Matthew vorbei, nicht nur beim Fußball, sondern auch in Sachen Integration“, berichtete Mallorcas damaliger Trainer Garcia Plaza.

Am Ende blieb Hoppe in fünf Einsätzen torlos. Der Schritt nach England 2022 schien ein Ausweg zu sein, doch auch bei Middlesbrough wollte Hoppes Karriere nicht so recht in Fahrt kommen. Wenn er traf, dann für die U21 von Boro, für die er zeitweise auflief.

„Voller Höhen und Tiefen“

Anfang 2023 ließ sich Hoppe an den schottischen Erstligisten Hibernian FC verliehen. Das verhalf ihm zumindest zu einem Comeback im US-Nationalteam, mit dem er 2021 den Gold Cup gewonnen hatte. Mit seiner Nichtnominierung für die WM 2022 musste er allerdings eine herbe Enttäuschung verkraften.

„Ja, es war hart, voller Höhen und Tiefen in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren, seit ich mein Profidebüt gegeben habe“, sagte Hoppe bei ESPN Anfang 2023. „Aber ich denke, dass ich mit den Schwierigkeiten fertiggeworden bin, indem ich erkannt habe, dass ich auf einige Dinge keinen Einfluss habe.“

