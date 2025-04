Copa del Rey: Finale Barcelona - Real Madrid LIVE im TV, Liveticker & Stream - Mbappé nur auf der Bank

SPORT1 26.04.2025 • 20:45 Uhr Nach den beiden deutlichen Siegen gegen Real Madrid in der Liga und in der Supercopa steht am Samstagabend im spanischen Pokal-Finale der dritte Clásico der Saison an. Real muss dabei auf Kylian Mbappé verzichten.

Am Samstagabend steht zum dritten Mal in dieser Saison ein Clásico auf dem Programm: Im spanischen Pokal-Finale bekommt es der FC Barcelona in Sevilla mit Real Madrid zu tun (ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Die ersten beiden Ausgaben waren eindeutige Angelegenheiten: In der Liga siegte die Truppe von Hansi Flick Ende Oktober mit 4:0 in Madrid, ehe Barcelona im Januar auch im Supercopa-Finale in Saudi-Arabien mit 5:2 gegen die Königlichen triumphierte.

Zudem schlecht für Real: Die Königlichen müssen im Endspiel zunächst auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Der Franzose plagt sich mit Knöchelproblemen herum. Immerhin reichte es für die Bank. Ein Einsatz im späteren Verlauf des Spiels ist also noch nicht ausgeschlossen.

Cheftrainer Carlo Ancelotti verzichtet zudem auf, den zuletzt oft in der Kritik stehenden, David Alaba. Für ihn beginnt Ferland Mendy. Außerdem überrascht Ancelotti mit Dani Ceballos.

Die Aufstellung von Real Madrid: Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy - Tchouameni, Ceballos, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr.

Copa del Rey: So verfolgen Sie heute das Finale Barcelona - Real Madrid LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sportdigital, ServusTV (nur in Österreich)

: Sportdigital, ServusTV (nur in Österreich) Livestream : DAZN/Sportdigital, ServusTV (nur in Österreich)

: DAZN/Sportdigital, ServusTV (nur in Österreich) Liveticker: SPORT1

Während der 60 Jahre alte deutsche Trainer, der vor einer Vertragsverlängerung bis 2027 stehen soll, eine grandiose Debütsaison mit vier Titeln anpeilt, droht der Truppe von Carlo Ancelotti eine titellose Albtraum-Spielzeit, nachdem Real im Viertelfinale der Königsklasse an Arsenal London gescheitert war.

Barca muss auf Lewandowski verzichten

Weiterhin verzichten muss Barcelona in Sevilla auf seinen Stürmerstar Robert Lewandowski, der nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht wiederhergestellt ist. Eine positive Meldung gibt es aber zu vermelden: Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist nach siebenmonatiger Verletzungspause (Knie) zurück und erstmals wieder im Kader.

Lewandowski ersetzt Trainer Flick im Sturm mit Ferran Torres. Zudem setzt er auf volle Offensive und bringt hinter dem spanischen Nationalspieler mit Lamine Yamal, Dani Olmo und Raphinha gleich drei weitere Offensiv-Kräfte.

Die Aufstellung vom FC Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin - Pedri, F. de Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres

Holt Flick sich seinen zweiten Barca-Titel?

Hansi Flick will im Finale bereits seinen zweiten Titel in seinem ersten Jahr bei den Katalanen einfahren. Zudem führt Barcelona, mit 31 Triumphen Rekordsieger in der Copa del Rey, die spanische Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Real an und steht im Halbfinale der Champions League.

