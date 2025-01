Fix! Belgien verkündet Tedesco-Nachfolger

Der Franzose Rudi Garcia wird Nachfolger von Domenico Tedesco als belgischer Fußball-Nationaltrainer. Das gab der Verband KBVB am Freitagmorgen bekannt. Tedesco war am 17. Januar nach gut zwei Jahren entlassen worden.

Der 60 Jahre alte Garcia hatte zuletzt den italienischen Klub SSC Neapel trainiert, wo er im November 2023 nach nur 16 Spielen entlassen worden war. Zuvor saß er unter anderem bei AS Rom, Olympique Marseille und Olympique Lyon auf der Bank, in der Saison 2022/23 trainierte er Superstar Cristiano Ronaldo beim saudischen Klub Al Nassr.

Belgien enttäuschte bei der EM in Deutschland

Die Belgier waren 2024 bei der EM in Deutschland unter ihren Möglichkeiten geblieben, nach nur einem Sieg im Turnierverlauf scheiterte der ehemalige Weltranglistenerste im Achtelfinale an Frankreich (0:1). In der Nations League belegte das Tedesco-Team nur den dritten Platz und muss im Kampf gegen den Abstieg aus der höchsten Klasse in den Play-offs gegen die Ukraine ran (20. und 23. März).