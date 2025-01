Entscheidung um Ex-Schalke-Trainer gefallen

Das Kapitel Domenico Tedesco in Belgien ist offiziell beendet. Das bestätigte der belgische Verband (KBVB) am Freitag mit.

Belgien enttäuscht bei der EM

Die Belgier waren im Vorjahr bei der EM in Deutschland unter ihren Möglichkeiten geblieben, nach nur einem Sieg im Turnierverlauf scheiterte der ehemalige Weltranglistenerste im Achtelfinale an Frankreich (0:1). In der Nations League belegte das Tedesco-Team nur den dritten Platz und muss im Kampf gegen den Abstieg aus der höchsten Klasse in den Playoffs gegen die Ukraine ran (20. und 23. März).