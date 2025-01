Neuer Job: Winfried Schäfer heuert in Ghana an

Als Technischer Berater soll Schäfer eng mit Cheftrainer Otto Addo, der einst in der Bundesliga unter anderem für Borussia Dortmund aktiv war, zusammenarbeiten, schrieb der Verband. Gemeinsam wollen Schäfer und Addo die ghanaische Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur und zur WM 2026 in Nordamerika führen. Zuletzt hatte das Team geschwächelt, beim Afrika Cup 2024 war Ghana in einer Gruppe mit Äquatorialguinea, Ägypten und Mosambik gescheitert.