"Über Wasser gehalten": Ranieri lobt Hummels

Claudio Ranieri, Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom, schwärmt weiter von Rio-Weltmeister Mats Hummels. Im Interview mit der Gazzetta dello Sport lobte Ranieri Hummels‘ Fähigkeiten, auch in harten Zeiten Durchsetzungsfähigkeit zu beweisen. „Hummels hat sich dank seiner großen Professionalität über Wasser gehalten. Er hat hundert Prozent gegeben, auch als der Trainer (Anm. d. Red.: Ranieris Vorgänger Ivan Juric) ihn nicht berücksichtigte. Wenn die jungen Profis intelligent sind, schätzen sie das und lernen davon“, sagte der 73-Jährige.

Ranieri hatte Hummels zuletzt als "Monument" bezeichnet, was Technik und Führungsqualitäten anbelangt. Der Italiener hatte erst im November das Traineramt in der Hauptstadt übernommen und auch bei Hummels für einen Neustart gesorgt.

Hummels hatte in Rom nach seinem Wechsel im Sommer einen schwierigen Start erlebt. Ranieris Vorgänger Juric hatte ihn lediglich ein einziges Mal eingesetzt: Beim 1:5 in Florenz, wo dem früheren Bayern- und BVB-Star auch noch ein Eigentor unterlief. Doch Ranieri, bereits der dritte Trainer der Roma in dieser Saison, setzt stark auf Hummels. Der Hauptstadtklub liegt mit 20 Punkten auf Platz zehn der Tabelle in der Serie A. Der Vertrag des 36-Jährigen Hummels in Rom läuft noch bis Ende Juni, doch laut Gazzetta dello Sport könnte es zu einer Verlängerung kommen.