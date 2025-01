Rüdiger? “Am Rande eines Nervenzusammenbruchs”

Der FC Barcelona hat den spanischen Supercup auf furiose Art und Weise mit 5:2 gewonnen und seinem Erzrivalen Real Madrid nach dem 4:0 Ende Oktober die bereits zweite Clásico-Klatsche in Folge zugefügt. An der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti hagelt es deshalb wieder einmal harte Kritik - auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger bleibt davon nicht verschont.

So fand unter anderem die Marca deutliche Worte. “Der Zuverlässigste in der Verteidigung hat es nicht geschafft, zuverlässig zu sein. Überwältigt von der Katastrophe. Es ist schwierig, Ordnung zu halten und (Robert; Anm. d. Red.) Lewandowski im Auge zu behalten."

Weiter heißt es in dem Bericht: „Aber er war weder in der Nähe von Barcas Nummer neun, noch gut positioniert bei der Aktion, die zum Ausgleichstreffer Barcelonas führte. Im Niemandsland, wo er völlig überrascht wurde”, schrieb die spanische Sportzeitung in ihrer Einzelbewertung der Real-Stars.