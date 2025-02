Neymar enthüllt Bayern-Hammer: Bin fast nach München gewechselt!

Brasiliens Fußballstar Neymar wäre um ein Haar beim deutschen Rekordmeister Bayern München gelandet. „Ich habe wirklich darüber nachgedacht“, gestand der 33-Jährige am Donnerstag in einem fast zweistündigen Interview mit dem Podcast Podpah und lüftete sein lange gehütetes Geheimnis mit kuriosen Details.

Alles begann mit einem Besuch von Pep Guardiola im Januar 2013 am Vorabend der Weltfußballer-Gala in einem Hotelzimmer in Zürich.