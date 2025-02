Jürgen Klopp für Red Bull auf Weltreise: "Genug Arbeit ist da"

Der Fußballkosmos von Red Bull ist groß - und Jürgen Klopp als neuer „Global Head of Soccer“ des Brausekonzerns auch nach einem Monat im Amt noch auf Entdeckungstour. „Er macht sich jetzt erstmal ein Bild unseres Fußballnetzwerkes und schaut sich alle Klubs an, hat eine große Weltreise schon hinter sich und zum Teil auch noch vor sich“, sagte RB-Boss Oliver Mintzlaff dem SID am Mittwoch bei der SPOBIS Conference in Hamburg.