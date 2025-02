Hinteregger feiert Profi-Comeback

Exakt 1012 Tage ist es her, dass Martin Hinteregger sein letztes Spiel auf professioneller Ebene bestritten hat. Das letzte Mal stand der Österreicher am 5. Mai 2022 für Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale auf dem Platz. Das Finale gegen die Glasgow Rangers verpasste der Innenverteidiger damals wegen eines Muskelfaserrisses.

Jetzt ist „Hinti“ zurück. Beim torlosen Remis seines SK Austria Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg am Sonntagnachmittag gab Hinteregger sein Comeback. Dabei stand er gleich über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

„Als wäre ich nie weggewesen“, scherzte Hinteregger nach der Partie gegen die Salzburger bei Sky Sport Austria. Der 32-Jährige fügte an: „Natürlich dauert es noch ein bisschen und ich gebe mir auch die Zeit, aber heute hat es sich schon extrem gut angefühlt wie auch die letzten Wochen in der Vorbereitung. Ich bin mega happy und auch ein bisschen überrascht, dass es schon so gut läuft.“