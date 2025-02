Krasse Szenen: Millionen-Stürmer sorgt für Ronaldo-Ausraster!

Cristiano Ronaldo erlebt einen herben Rückschlag im Titelrennen in Saudi-Arabien. Nach einer Roten Karte gegen seinen Teamkollegen flippt der Superstar aus.

Cristiano Ronaldo hat am Freitagabend mit einem Ausraster in der Saudi Pro League für Aufsehen gesorgt. Der Superstar war nach einer Roten Karte gegen seinen Teamkollegen Jhon Duran nicht mehr zu beruhigen.

In einer hitzigen Schlussphase gab Al-Nassr durch ein Eigentor von Mohammed Al Fatil und ein Gegentor von Georginio Wijnaldum (ehemals Liverpool) den Sieg her. Und Duran ist in den kommenden Spielen wohl auch nicht dabei. Ihm droht eine längere Sperre.