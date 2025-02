Toiletten? Kuriose PK-Panne um José Mourinho

José Mourinho ist als „The Special One“ für den ein oder anderen denkwürdigen Moment in seiner Trainerkarriere bekannt. Nun kam es bei einer Pressekonferenz des aktuellen Fenerbahce-Trainers zu einer Panne, die für Gelächter sorgte.

Da Mourinho kein Türkisch spricht, steht ihm bei Medienrunden stets ein Übersetzer zur Seite. Vor dem Ligaspiel gegen Rizespor erklärte der Portugiese, dass es manchmal so wirke, als würde er in eine „Zwischenwelt“ (englisch: Twilight Zone) abdriften.

Toiletten? Mourinho korrigiert Übersetzer

Mourinho reagierte blitzschnell und stellte klar: „Nicht Toiletten-Zone! Twilight Zone!“ Dabei gab er seinem verdutzten Übersetzer lachend einen Klaps auf Schulter. Die anwesenden Journalisten brachen in Gelächter aus.

In den sozialen Medien griff auch Fenerbahce die Szene auf und kommentiere: „Unser Übersetzer hat Twilight mit Toiletten verwechselt – Mourinho hat es immerhin mit Humor genommen.“

Sportlich läuft es für den 62-Jährigen derzeit rund: Fenerbahce drehte die Partie gegen Rizespor am Sonntag nach einem 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. In der Tabelle der Süper Lig liegt das Mourinho-Team auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Galatasaray.