Europa League: Irrwitziger Mourinho-Auftritt nach Platzverweis

José Mourinho wird beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Manchester United in der Europa League auf die Tribüne geschickt. Der Fener-Trainer ist darüber entsetzt und gibt anschließend ein denkwürdiges Interview.

Nicht umsonst ist José Mourinho als „The Special One“ bekannt: Der Trainer von Fenerbahce Istanbul gab nach dem 1:1-Remis gegen seinen Ex-Verein Manchester United in der Europa League ein Interview, das an Kuriosität kaum zu überbieten war. Aber der Reihe nach...

Mourinho war in der 57. Minute von Schiedsrichter Clément Turpin mit einer Roten Karte belegt worden. Der Kulttrainer hatte vehement Elfmeter gefordert, nachdem Bright Osayi-Samuel im gegnerischen Sechzehner vermeintlich gefoult worden war. Mourinho regte sich dermaßen auf, dass der französische Referee sich gezwungen sah, ihn wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne zu schicken.

„Er erzählte mir etwas Unglaubliches“

Auf seinen Platzverweis angesprochen, erwiderte Mourinho zunächst, darüber nicht sprechen zu wollen. Doch der Fragensteller hakte noch einmal nach, worüber sich Mourinho und das Schiedsrichtergespann nach Abpfiff noch unterhalten hätten. „Er erzählte mir etwas Unglaubliches. Er sagte, er könne das Geschehen in der Kabine und mein Verhalten an der Seitenlinie gleichzeitig sehen“, gab Mourinho die Unterhaltung in überaus sarkastischer Manier wieder.